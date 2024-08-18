İran donanması Kürdistan eyaleti doğumlu Sünni generale teslim

Yayınlanma: 18.08.2024 - 15:08

Güncelleme: 18.08.2024 - 15:12

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney yayınladığı bir kararname ile söz konusu atamanın, “İrani'nin kararlılığı ve iyi sicilinin yanı sıra silahlı kuvvetler komutanı General Muhammed Bageri'nin tavsiyesi üzerine yapıldığını" söyledi.

Hamaney ayrıca, silahlı kuvvetleri ileriye götürmek için tüm kapasitelerin kullanılması, “güç ve hazırlık durumunun yükseltilmesi” üzerinde de durarak “ciddi ve değerli çabalar” gerektiğini söyledi.

Silahlı kuvvetlerdeki ilk Sünni yüksek rütbeli komutan olan 54 yaşındaki Şahram İrani'nin, Sünni nüfusun yoğun olduğu kuzeybatı Kürdistan eyaletindeki Sanandaj'da doğduğu biliniyor.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ

İmam Humeyni Deniz Bilimleri Üniversitesi mezunu olan İrani 1987'den bu yana donanmada üst düzey görevlerde bulundu.

Bu görevler arasında, ordunun 1. deniz bölgesi (Bandar Abbas) harekat başkanlığı; Bandar Abbas bölgesi kurmay başkanlığı ve komutan yardımcılığı; deniz eğitim başkan yardımcılığı ve ordu eğitim başkan yardımcılığı yer almakta.

İrani'nin ayrıca, 2011 yılında İran savaş gemilerini Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçirmek ve Basra Körfezi'nde birkaç deniz kurtarma operasyonu da dahil olmak üzere önemli deniz görevlerine komuta ettiği bildirildi.

İrani, 2017'den beri bu görevi yürüten Hüseyin Hanzadi'den görevi devraldı. Hanzadi, donanmanın dümenindeki dört yıllık görev süresi boyunca, bölgesel sularda pek çok aksaklıkla karşılaşmıştı.

Bunlardan sonuncusu ve kamuoyunda en geniş yankı uyandıranı, Haziran ayında, İran İslam Cumhuriyeti Donanması'nın, adını Kharg Adası'ndan alan modifiye edilmiş bir Ol sınıfı filo ikmal gemisi olan IRIS Kharg'ın, bir eğitim görevi sırasında Umman Körfezi'ndeki Jask limanı yakınlarında alev alarak batmasıydı.

1977'den beri faaliyet gösteren Kharg, İran'ın en büyük donanma gemisiydi ve onlarca yıldır İran donanmasının bölgesel sulardaki eğitim operasyonlarına destek sağlıyordu.

ATAMAYA GELEN TEPKİLER

İrani'nin deniz kuvvetleri komutanlığına atanmasının ardından İranlı yetkililerden ve İran'ın Sünni toplumundan geniş tepkiler geldi. Atamayı memnuniyetle karşıladığı gözlemlenen Rehberlik Bakanı Seyid Abbas Salehi, "Liderlik, ülkedeki yönetimin kör düğümlerinden birini açtı" dedi.

Ayrıca Kürdistan Eyaleti Liderlik Uzmanları Konseyi temsilcisi öğretmen Faiq Rostami, söz konusu atamayı, "Sünniler, özellikle de Kürdistan ve Sanandaj halkı için büyük bir mutluluk kaynağı" olarak nitelendirdi.

Kürdistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mohsen Fathi, İrani'nin atanmasına ilişkin olarak, "İrani'nin ilgili pozisyona atanması, ulusal düzeyde Sünnilere duyulan güvenin bir işaretidir" dedi.

İslam Konseyi'nin eski temsilcisi Ali Mutahari, sosyal medyadan paylaştığı bir iletisinde, Şahram İrani'nin atanmasını, "İslam birliğinin bir işareti" olarak değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANININ SEÇİM VAADİ

Öte yandan, İranlı Sünni Milletvekili Muhammed Kesim Osmani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, kabinesi için önerdiği 19 bakana ilişkin olarak parlamentoda yaptığı değerlendirmede şu ifadelerle 'tek seslilik' eleştirisinde bulundu:

"Sayın Pezeşkiyan, halk değişime oy verdi ancak kabinenizin yapısı değişime işaret etmiyor. Zıtlıklarla ulusal uzlaşma sağlanamaz. Koalisyon hükümeti kurdunuz ve koalisyon hükümeti kısa sürede uyumsuzluğa yol açacaktır"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim kampanyası süresince "ülkede mezhep ayrımı nedeniyle layık oldukları statüden mahrum bırakılan Sünniler olduğunu" söylemiş ve bu sorunu çözeceğini vadetmişti.