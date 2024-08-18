450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakan müşteri davalık oldu

Yayınlanma: 18.08.2024 - 13:41

Güncelleme: 18.08.2024 - 13:41

Bahşişler, hizmet sektöründe çalışan bireylerin gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve bu sektörlerde hizmet veren pek çok kişinin de yüklü bir bahşişe dair hayali ya da hatırası mutlaka vardır.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Alfredo's Cafe'de de tam olarak bu yaşandı. Müşteri Eric Smith, 13 dolar (yaklaşık 450 TL) tutarında bir öğle yemeği için 3 bin dolarlık (yaklaşık 100 bin TL) yüklü bir bahşiş bıraktı.

Kafe yönetimi bu rakam karşısında şaşkına dönmüştü ve Smith'in bu yüklü bahşişi yanlışlıkla verip vermediğini kontrol etmek istedi.

Bahşişi alan Mariana Lambert o günlerde basına demecinde şunları söylemişti:

“Bu benim için çok anlamlıydı, çünkü gerçekten kalbime dokundu. Buna hala inanamıyorum. Hâlâ şoktayım...”

Mariana Lambert



ÇEKİN ÜZERİNDEKİ GARİP NOT

Kafede çalışan Matt Martini, olay sonrası yüksek bahşiş veren kişiyle yüzleşti ve kendisinden kimliğini göstermesini istedi.

Kimliğini beyan etmesinin ardından, yüklü bahşişi bırakan Smith'in, çekin üzerine garip bir not bıraktığı fark edildi.

Notta, (Tips for Jesus) yani, “İsa için bahşiş” yazıyordu.

Görünüşe göre tüm bunlar, sosyal medyadaki bir akımın parçasıydı ve Smith de bu akıma dahil olmaya karar vermişti...

Müşteri Eric Smith ve garson Mariana Lambert



ÜÇ AY SONRA...

Başlangıçta iyi bir davranış olarak düşünülen bu durum, müşterinin 3 ay sonra bahşişe itiraz eden bir mektup kaleme almasıyla kısa sürede tehditkâr bir havaya büründü.

Kısaca özetlemek gerekirse Smith, verdiği yüksek tutardaki bahşişi geri istiyordu.

Ancak Kafe yönetimi, verilen bahşişi garson Lambert'e çoktan teslim ettiği için Smith'e parayı kendi cebinden ödemek zorunda kaldı.

Smith ile Facebook üzerinden iletişim kurmaya çalıştılar, ancak yanıt alamayınca hukuki yola başvurdular.

Kafe sahibi durumu şöyle açıkladı:

“Ne yazık ki sulh ceza mahkemesi aracılığıyla dava açmak zorunda kaldık çünkü paramızı almak istiyorduk. O ise bize ödeme yapmayacağını ve kendisini dava etmemizi söyledi."

YEREL HALK HAREKETE GEÇTİ

Tüm bunlar olurken, yerel halk Alfredo's Cafe için bir GoFundMe oluşturarak zararı karşılamalarına yardımcı olmaya karar verdi, ancak kafe yönetimi parayı kabul etmeyince bu kampanya da sonlandırıldı.

Öte yandan, Smith'e parası iade edilmiş olsa da ödenen meblağın, anlaşmazlık çözülene kadar anlaşmazlık tarafına verilen 'geçici ödeme' olduğu ve dava sonuçlanınca paranın kazanan tarafa iade edileceği bildirildi.

Kafenin, müşteriyle bahşiş konusunda teyitleşmesine rağmen, müşterinin buna itiraz etmek için üç ay beklemesi tepki çekti.

Benzer durumları yaşayanlar, kredi kartı şirketlerinin sıklıkla müşteriden yana tavır sergilediğini dile getirdi.