İspanya Başbakanı Sanchez’den BM Genel Sekreteri Guterres’e destek!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze Şeridi için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmasına destek verdi.

İHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 23:59
İspanya Başbakanı Sanchez’den BM Genel Sekreteri Guterres’e destek!
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Gazze Şeridi için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokması nedeniyle destek vererek, “Gazze'de yaşanan insani felaket dayanılmaz boyuttadır. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasını tamamen destekliyorum. Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunma gerekçelerini tamamen katılıyorum. Gazze'deki insani durumun çökme tehlikesi karşısında Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmeli ve insani ateşkes ilan etmelidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi’ndeki insani felaketi durdurmak için elindeki en güçlü diplomatik araç olarak kabul edilen yola başvuran Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan İsrail-Filistin krizi konusunda harekete geçmeye çağırmış, "Genel Sekreter, kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilir" hükmünü içeren BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmuştu.


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