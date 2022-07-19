İspanya Başbakanı Sanchez'den Mario Draghi'ye övgü: Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı var
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, birçok krizle karşı karşıya olan Avrupa'nın İtalya Başbakanı Mario Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu belirtti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya yazdığı makalede, İtalya'daki hükümet krizi dolayısıyla başbakanlıktan istifa etmenin eşiğindeki Draghi'nin, İtalya ve Avrupa Birliği'ne yaptığı katkıları ve gösterdiği liderliği övdü.
Pedro Sanchez, Mario Draghi ile Avrupa Merkez Bankası'nın başkanlığını yaptığı sırada tanıştığını söyleyerek, Draghi'nin 2009'da baş gösteren Avrupa borç krizini çözmede kilit rol oynadığını dile getirdi.
Sanchez, mevkidaşından övgüyle bahsederek, Draghi'nin fikirlerinin, Avrupa kıtasının karşı karşıya kaldığı zorlukların aşılmasında yol gösterici olduğunu belirtti.
Sanchez, İtalya Başbakanı Draghi'nin, Kovid-19 salgını sürecinde ortak aşı alımına ve Dijital Kovid Sertifikası'nı onaylamaya yönelik tutumu ile "Avrupalılığını" ortaya koyduğunu ve Birlik ülkelerine petrol ve doğal gaza tavan fiyatı uygulaması getirme gibi önerilerde bulunarak Avrupa'nın enerji krizinin çözülmesine öncülük ettiğini kaydetti.
Sanchez ayrıca, Draghi'nin "zeki, yaratıcı ve yapıcı" görüşlerinin Avrupa'nın şu anda ihtiyaç duyduğu fikir birliği atmosferine katkı sağlayacağını vurgulayarak, kıtanın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.
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