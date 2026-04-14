14.04.2026 16:35:00
İspanya'da 500 bin göçmene af planı: Sistem çökme tehlikesiyle karşı karşıya, memurlar greve gidiyor

İspanya hükümetinin yarım milyon belgesiz göçmene yasal statü kazandıracak af kararı krize dönüştü. Altyapı yetersizliği ve artan iş yükü nedeniyle sistemin çökeceğini belirten göçmenlik bürosu çalışanları, işlemlerin başlamasıyla birlikte ülke genelinde greve gitmeye hazırlanıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in 2026 başı itibarıyla belgesiz göçmenlere yönelik başlattığı kitlesel af programı bugün kabine toplantısında resmen onaylandı. Ancak hükümetin yarım milyona yakın göçmene yasal statü kazandıracak bu hamlesi, altyapı yetersizlikleri ve tepkiler nedeniyle ülkedeki nüfus müdürlüklerini grev noktasına getirdi.

GÖÇMENLİK BÜROLARI KİLİTLENME RİSKİ ALTINDA

Yasal belgesi olmayan göçmenler için çevrimiçi başvuru sürecinin Perşembe günü başlayacağı duyuruldu. Ancak uygulamayı yürütecek olan göçmenlik bürolarının yetkilileri, sistemin böylesine büyük bir yükü kaldırabilecek kapasitede olmadığını ve çökeceğini belirtiyor.

  • Kaynak yetersizliğini protesto eden memurlar, yüz yüze randevuların açılmasından bir gün sonra, 21 Nisan'da iş bırakma tehdidinde bulundu.
  • Grev gerçekleşirse, ülkedeki tüm göçmenlik başvurularının durdurulacağı açıklandı.
  • İspanya Göçmenlik Memurları Sendikası lideri Cesar Perez, Reuters'e yaptığı açıklamada "Hükümet, ofislere bunu idare etmek için yeterli ekonomik kaynak sağlamadan bir kez daha yeni bir düzenleme uyguluyor" sözleri ile durumu özetledi.

SANCHEZ'DEN "EKONOMİK ZORUNLULUK" VURGUSU

Gelen tepkiler üzerine Başbakan Pedro Sanchez, Salı günü X (eski adıyla Twitter) üzerinden vatandaşlara bir mektup yayınlayarak kararı savundu. Nüfusun yaşlandığına dikkat çeken Sanchez, bu planın yalnızca bir adalet eylemi değil, ekonomik bir gereklilik olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"İspanya yaşlanıyor... Daha fazla insan çalışıp ekonomiye katkıda bulunmazsa, refahımız yavaşlar ve kamu hizmetlerimiz zarar görür."

MUHALEFET KARARI YARGIYA TAŞIYOR

Hükümetin af kararı siyasi arenada da sert muhalefetle karşılaştı. Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) kararı eleştirirken, partinin öne çıkan isimlerinden Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, uygulamayı iptal ettirmek için mahkemeye başvuracağını açıkladı.

RAKAMLARLA İSPANYA'NIN GÖÇMEN TABLOSU

  • İspanya'nın 50 milyonluk güncel nüfusu içinde, son yıllardaki artışla birlikte yurt dışında doğmuş yaklaşık 10 milyon kişi bulunuyor.
  • İspanyol düşünce kuruluşu Funcas'ın verilerine göre, ülkenin mevcut işgücü piyasasında yaklaşık 840.000 belgesiz göçmenin kayıt dışı olarak çalıştığı tahmin ediliyor.
