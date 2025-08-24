İspanya’da Ağustos'ta aşırı sıcaklar rekor kırdı

İspanya’nın meteoroloji kurumu Aemet’in verilerine göre, sıcaklıklar normalin 4,6°C üzerinde seyretti. Bu oran, Temmuz 2022 tarihindeki rekoru da geride bıraktı. 1975’ten bu yana İspanya’da 77 sıcak hava dalgası kaydedilirken, bunlardan beşinin 2019’dan sonra yaşanmış olması, iklim krizinin etkilerinin giderek ağırlaştığını gösteriyor.



Sağlık Enstitüsü Carlos III (ISCIII) verilerine göre, sadece Ağustos ayındaki dalgada 1.149 ölüm, aşırı sıcaklarla bağlantılı olabilir. Kurumun MoMo sistemi, mutlak bir nedensellik kurmasa da, günlük ölüm sayılarındaki artışı ve sıcaklık verilerini karşılaştırarak en güvenilir tahmini sunuyor. Ağustos dalgasının en şiddetli dönemi 8-17 Ağustos tarihleri arasında yaşandı ve 1950’den bu yana kaydedilen en sıcak günler olarak tarihe geçti. Temmuz ayında da yaklaşık 1.060 ölüm sıcaklarla ilişkilendirilmişti.



Aşırı sıcaklıklar aynı zamanda İspanya ve Portekiz’de büyük orman yangınlarını tetikledi. Şimdiye kadar iki ülkede toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 400.000 hektardan fazla alan yok oldu.