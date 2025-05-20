İspanya’da bir kriz daha: Acil hatlar bile çalışmadı

İspanya’nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefonica tarafından yapılan ağ güncellemeleri, 17 Mayıs sabaha karşı ülke çapında iletişim hizmetlerini aksattı.

En çok sabit hatların etkilendiği arıza nedeniyle birçok bölgede telefonla görüşme yapılamadı. Şirketten yapılan açıklamada, “Bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkileyen ağ güncellemeleri yaptık. Sorunu çözmek için çalışıyoruz” denildi.

Aragon, Extremadura, Bask bölgesi ve Valencia gibi birçok özerk bölgede 112 acil çağrı hattı geçici olarak devre dışı kaldı.

Bölgesel yönetimler vatandaşları alternatif acil numaralara yönlendirirken, sabah saatlerinden itibaren Valencia, Aragon, La Rioja ve Endülüs gibi bazı bölgelerde hizmetler kademeli olarak normale dönmeye başladı.

İspanyol El País gazetesinin aktardığına göre, arıza sabaha karşı 02.00 sularında başladı. Downdetector verilerine göre kullanıcıların %72’si tamamen hizmet dışı kaldığını, %18’i sinyal alamadığını, %10’u ise “tam çökme” yaşadığını bildirdi.

HÜKÜMET İNCELEME BAŞLATTI

İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı, durumun yakından takip edildiğini, Telefonica’dan net bilgi ve çözüm takvimi istendiğini açıkladı. Bask bölgesindeki yetkililer ise arızanın rastgele meydana geldiğini ve acil durum yönetim merkezinin kontrolü dışında geliştiğini duyurdu.

İspanya ve Portekiz, Nisan ayı sonunda da 23 saat süren geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşamıştı. Trafik lambaları, sokak aydınlatmaları, ödeme terminalleri, ulaşım ve iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığı o olayda yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

O kesintinin ardından Başbakan Pedro Sanchez ve İspanya'nın elektrik iletim operatörü REE’nin Başkanı Beatriz Corredor, olayda yenilenebilir enerjinin sorumlu olmadığını belirtmişti. Enerji uzmanı Carlos Cagigal ise ülkenin elektrik sisteminin günlerce “pamuk ipliğine bağlı” durumda olduğunu söylemişti.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ

Elektrik kesintisinin ardından başlatılan soruşturmada siber saldırı ihtimali de masadaydı.

Şimdi ise iletişim altyapısında yaşanan bu ikinci büyük kesinti, İspanya'nın dijital güvenlik açıklarını yeniden gündeme taşıdı. Hükümet, güvenlik birimleri ve teknik uzmanlarla birlikte çok yönlü bir inceleme başlattı.