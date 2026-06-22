İspanya’da yargı krizi: Başbakan’ın eşini soruşturan hakime disiplin süreci

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına bakan hâkim Juan Carlos Peinado hakkında disiplin süreci başlatılacak.

İspanya Yargı Genel Konseyi, Peinado’nun Gomez’in polis korumalarının kaçmasına yardım edebileceğini öne süren ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmasına karar verdi.

Hâkim Peinado, cumartesi günü verdiği kararda Begona Gomez’in dört ayrı suçlamayla yargılanmasına hükmetti.

Peinado, nüfuz ticareti ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Gomez’e yurt dışına çıkış yasağı getirdi ve pasaportunu teslim etmesini istedi.

Kararda, Gomez’in kaçma riski bulunduğunu savunan Peinado, polis korumalarının kendi inisiyatifleriyle ya da üstlerinden alacakları talimatla Gomez’in kaçışını kolaylaştırabileceğini öne sürdü.

Peinado’nun bu ifadeleri hem hükümet kanadında hem de polis teşkilatında tepkiye yol açtı.

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolaños, hâkimin tutumunu “anlaşılmaz” ve “anormal” olarak nitelendirdi. Ülkenin en büyük polis sendikası Jupol ise Peinado’nun sözlerinin kamu görevlilerini haksız şekilde zan altında bıraktığını savundu.

YARGI KONSEYİ HAREKETE GEÇTİ

İspanya’da yargının yönetim organı olan Yargı Genel Konseyi, pazartesi günü yaptığı oylamada Peinado hakkında disiplin işlemi başlatılmasına karar verdi.

Disiplin sürecinin, hâkimin polis teşkilatına yönelik ifadeleri nedeniyle yürütüleceği bildirildi.

Peinado, Begona Gomez’i ve aynı dosyada sanık olan yardımcısını çarşamba günü mahkemeye çağırdı. Gomez ve yardımcısından, getirilen tedbir kapsamında pasaportlarını teslim etmeleri istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Gomez, karara itiraz etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in adı herhangi bir soruşturmada geçmiyor. Sanchez, eşine yönelik davanın siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Başbakan Sanchez’in çarşamba günü parlamentonun alt kanadında yolsuzluk iddiaları ve hükümet çevresine yönelik soruşturmalar hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Begona Gomez hakkındaki soruşturma, aşırı sağcı grupların açtığı davayla başlamıştı. Dosya, Sanchez hükümetinin karşı karşıya kaldığı en ciddi hukuki ve siyasi baskılardan biri olarak değerlendiriliyor.