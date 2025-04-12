İspanya devlet televizyonu, İsrail'in Eurovision'a katılımının gözden geçirilmesini talep etti

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrai'in, mayıs ayında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etti.

İspanya devlet televizyonu, İsrail'in Eurovision'a katılımının gözden geçirilmesini talep etti
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:32

İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze’de devam eden çatışmalara ilişkin kamuoyunda oluşan endişeleri gerekçe göstererek, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımının tartışmaya açılması yönünde Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) çağrıda bulundu.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, EBU’ya gönderdiği mektupta İspanya’nın yarışmaya olan bağlılığını vurgularken İsrail’in devlet televizyonu KAN aracılığıyla yarışmada yer almasının toplumda rahatsızlık yarattığını belirtti.

Jose Pablo Lopez

Lopez, EBU’nun bu konuda üye yayıncılar arasında bir tartışma zemini oluşturması gerektiğini ifade etti.

RTVE’nin resmi açıklamasında, “RTVE, EBU’nun bu tartışmayı kabul etmesinin ve üye yayıncılar arasında bir düşünme alanı yaratmasının uygun olacağına inanıyor” ifadelerine yer verildi.

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Etiketler: #İspanya #devlet televizyonu #israil #eurovision

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