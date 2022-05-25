İspanya Dışişleri Bakanı: Rusya-Ukrayna savaşı uzun sürecek
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun sürmesini öngördüğünü söyledi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına dair açıklamalarda bulundu.
Jose Manuel Albares, Ukrayna'daki savaşın uzun sürmesini öngördüğünü söyledi.
Manuel Albares, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın işgali krizinin uzun sürmesi bekleniyor. Rusya'nın diyalog arzusunda olmamasından dolayı krizin sona ermesi, Rus askerlerinin ülkelerine geri dönmesi maalesef çok uzak gözüküyor" dedi.
Albares, NATO'nun hangi ülkeyi üye yapıp yapmayacağının Rusya ile müzakere edilemeyeceğini belirterek, "Uluslararası toplum, bazı meseleler müzakere edilemeyecek olsa da Rusya ile konuşmayı ve müzakere etmeyi bekliyor" ifadesini kullandı.
Albares ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna halkının "haksız ve yasa dışı saldırılara karşı, ülkelerinin bütünlüğünün korunması konusunda cesaret ve alçak gönüllülük gösterdiğini" vurguladı.
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