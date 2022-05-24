İspanya: İsveç ve Finlandiya, NATO Zirvesi'ne katılacak
İspanya Başbakanı Sanchez, İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacağını söyledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Pedro Sanchez, 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne İsveç ve Finlandiya'nın katılacağını söyledi.
Sanchez, NATO'nun geleceği ve Avrupa Birliği'nin istikrarı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının "çok önemli" olduğunu belirterek, "Müttefiklerin duygu ve siyasi iradeleri bu ülkeleri kabul etmektir. İspanyol hükümeti her iki ülkeyle olan taahhüdünü yerine getirmek için ulusal parlamentosundaki süreci hızlandıracaktır" dedi.
'RUSYA'YA SAĞLAM BİR MESAJ İLETMEK ŞART'
Pedro Sanchez, Madrid'deki zirvede NATO'nun 2030 yılına kadar olan süreçteki yeni stratejik konseptinin tanımının yapılacağını, ayrıca Sahra Altı Afrika'daki durumun ele alınması gerektiğini ifade etti.
Sanchez, "Zirvede, Putin'e karşı koyma ve NATO stratejisini dikkate alma konusundaki konumu hakkında Rusya'ya sağlam bir mesaj iletmek şart" dedi.
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