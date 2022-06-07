İspanya mahkemesi 'Pegasus' yazılımının peşinde

07 Haziran 2022 Salı, 11:50

İspanya Yüksek Mahkemesi, İsrail'in yazılım firması NSO Group'un CEO'sunu, firma tarafından geliştirilen Pegasus adlı casus yazılımla İspanyol politikacılara yapılan casusluğa ilişkin açılan davada tanık olarak ifade vermeye çağırdı.

Reuters'ın haberine göre, İspanya Yüksek Mahkemesi yaptığı açıklamada, yargıç Jose Luis Calama'nın, İspanya'daki politikacıların casusluğunu soruşturmak için İsrail'e gideceğini söyledi.

Yargıç Calama, İsrail ve İspanya arasında yapılacak istinabe (adli yardımlaşma) komisyonu ile CEO'yu sorgulayacak.

Pegasus casus yazılımı, İsrail’in en bilinen siber casusluk ve teknoloji şirketi olan NSO Group tarafından yaratılan stratejik siber silah olarak tanımlanıyor. Pegasus, sadece devletlerin istihbarat servislerine ve kolluk kuvvetlerine satılıyor.