İspanya Parlamentosu 'cinsel saldırı' tanımını değiştiriyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 12:08

Rızaya dayanmayan her türlü cinsel eylemi “tecavüz” olarak tanıyan yasa tasarısı, İspanya Parlamentosu'nun alt kanadından geçti. Halk arasında “Yalnızca evet evet demektir” olarak bilinen yasa tasarısı, İspanya hukukundaki belirsiz rıza tanımıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Yasa, cinsel suç eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermek için uzun süredir şiddet, direniş veya yıldırma kanıtlarına dayanıyordu.



Sözcü'nün aktardığı habere göre; yeni yasa, rızayı bir kişinin iradesinin açık bir ifadesi olarak tanımlayarak, sessizliğin veya pasifliğin rızaya eşit olmadığını ortaya koyuyor. Rıza dışı cinsel ilişki saldırganlık olarak kabul edilebilir ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Değişiklik sonrası parlamentoda verdiği demeçte eşitlik bakanı Irene Montero şunları söyledi:

“Bugünden itibaren İspanya tüm kadınlar için daha özgür ve daha güvenli bir ülke. Şiddeti özgürlükle, korkuyu arzuyla değiştireceğiz.”

MUHAFAZAKAR VE SAĞ PARTİLER REDDETTİ

Tasarı uzun süredir İspanya’nın sol koalisyon hükümeti tarafından destekleniyordu ve yalnızca muhafazakar Halk partisi ve aşırı sağ Vox partisi tasarıya karşı oy kullandı.

Tasarıda cinsel suç işleyen küçüklerin cinsel eğitime zorunlu tutulması, cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi ve cinsel saldırıdan kurtulanlar ve aile üyeleri için 24 saat kriz merkezleri ağı oluşturulması gibi önlemlere de yer veriliyor.

Tasarının temeli ise 2016 yılında Pamplona’daki San Fermin boğa koşusu festivalinde bir toplu tecavüz vakasına dayanıyor. Gerçekleşen olaydan sonra davadaki beş sanık cinsel istismardan suçlu bulunmuş, ancak daha sonra mağdur olan kişi itiraz etmediği için tecavüz etmedikleri kabul edilmişti.