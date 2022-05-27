İspanya Parlamentosu 'cinsel saldırı' tanımını değiştiriyor
Cinsel saldırı davalarında rızanın belirleyici olmasını sağlayan ve hayatta kalanları kendilerine karşı şiddet veya gözdağının kullanıldığını kanıtlamak zorunda kalmaktan kurtaran yasa tasarısı, İspanya Parlamentosu tarafından onaylandı. Buna göre, "rıza dışı cinsel ilişki" tanımı "tecavüz" suçu kapsamına alınacak.
Rızaya dayanmayan her türlü cinsel eylemi “tecavüz” olarak tanıyan yasa tasarısı, İspanya Parlamentosu'nun alt kanadından geçti. Halk arasında “Yalnızca evet evet demektir” olarak bilinen yasa tasarısı, İspanya hukukundaki belirsiz rıza tanımıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
Yasa, cinsel suç eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermek için uzun süredir şiddet, direniş veya yıldırma kanıtlarına dayanıyordu.
Sözcü'nün aktardığı habere göre; yeni yasa, rızayı bir kişinin iradesinin açık bir ifadesi olarak tanımlayarak, sessizliğin veya pasifliğin rızaya eşit olmadığını ortaya koyuyor. Rıza dışı cinsel ilişki saldırganlık olarak kabul edilebilir ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Değişiklik sonrası parlamentoda verdiği demeçte eşitlik bakanı Irene Montero şunları söyledi:
“Bugünden itibaren İspanya tüm kadınlar için daha özgür ve daha güvenli bir ülke. Şiddeti özgürlükle, korkuyu arzuyla değiştireceğiz.”
MUHAFAZAKAR VE SAĞ PARTİLER REDDETTİ
Tasarı uzun süredir İspanya’nın sol koalisyon hükümeti tarafından destekleniyordu ve yalnızca muhafazakar Halk partisi ve aşırı sağ Vox partisi tasarıya karşı oy kullandı.
Tasarıda cinsel suç işleyen küçüklerin cinsel eğitime zorunlu tutulması, cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi ve cinsel saldırıdan kurtulanlar ve aile üyeleri için 24 saat kriz merkezleri ağı oluşturulması gibi önlemlere de yer veriliyor.
Tasarının temeli ise 2016 yılında Pamplona’daki San Fermin boğa koşusu festivalinde bir toplu tecavüz vakasına dayanıyor. Gerçekleşen olaydan sonra davadaki beş sanık cinsel istismardan suçlu bulunmuş, ancak daha sonra mağdur olan kişi itiraz etmediği için tecavüz etmedikleri kabul edilmişti.
Video Haberler
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Adana'da iki kişiyi vuran saldırgan, dizi oyuncusu çıktı
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
- Kar kalınlığı 4 metreyi buldu
- Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
- 'Tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
- 'Müsilaj' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Kim öldürülecekti?
- Sigara ve alkole vergi zammı!