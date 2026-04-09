ABD ile İran arasında ilan edilen kırılgan ateşkesin ardından diplomatik hareketlilik hız kazandı. İspanya, Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, parlamentoda yaptığı açıklamada, bölgede tansiyonun görece düştüğüne işaret ederek “barış için bir fırsat penceresi bulunduğunu” söyledi.

Albares, bu çerçevede Madrid yönetiminin Tahran’daki diplomatik temsilciliğini yeniden faaliyete geçireceğini duyurdu.

Çatışmaların başlamasından bu yana İspanya, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarına karşı en sert tepki gösteren Avrupa ülkeleri arasında yer aldı.

Madrid yönetimi, Washington’ın saldırılar kapsamında İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına izin vermedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “pervasız ve yasa dışı” olarak nitelendirdi.

Sánchez, ülkesinin “dünya için zararlı bir sürecin parçası olmayacağını” vurguladı.

İspanya’nın Tahran’a büyükelçi gönderme kararı İsrail yönetiminin tepkisini çekti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Madrid’in adımını eleştirerek, bunun “bir terör rejimiyle el ele yürümek” anlamına geldiğini savundu.

SANCHEZ NE DEMİŞTİ?

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesini sert bir şekilde eleştirerek, Avrupa Birliği'nden (AB) bu ülke ile ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi.

"Tam da bugün, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu saldırının başlamasından bu yana Lübnan'a yönelik en sert saldırısını gerçekleştirdi" diye yazan Sanchez, İsrail Başbakanı'nın "yaşama ve uluslararası hukuka olan saygısızlığının kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Pedro Sanchez, "Açıkça konuşmanın zamanı geldi. Lübnan ateşkes kapsamına alınmalıdır. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu son ihlalini kınamalıdır. Avrupa Birliği, İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almalıdır ve bu suç eylemleri için hiçbir cezasızlık olmamalıdır" ifadesini kullandı.