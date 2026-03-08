İspanya, Tahran’daki büyükelçilik personelini tahliye etti

İspanya, İran’ın başkenti Tahran’daki büyükelçiliğinde görev yapan kalan personelini tahliye etti.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran’da kalan büyükelçi ve gerekli personelin Azerbaycan sınırını geçerek güvenli şekilde ülkeden ayrıldığını duyurdu.
Albares, İran’daki diplomatik misyonda yalnızca büyükelçi ve zorunlu görevli personelin kaldığını, güvenlik gerekçesiyle onların da tahliye edildiğini belirtti. Tahliye edilen diplomatların Azerbaycan’a geçtikten sonra güvenli oldukları bildirildi.
Tahliye kararı, Tahran’ın yeniden İsrail ve ABD’ye ait hava saldırılarının hedefi olmasının ardından alındı.
Son günlerde İran’ın başkentine yönelik saldırıların artması, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlar açısından güvenlik endişelerini artırmış durumda.
Bölgede süren çatışmalar nedeniyle birçok ülkenin diplomatik personelini azaltma veya tahliye etme seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor.