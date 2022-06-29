İspanya, 'Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz'
İspanya Savunma Bakanı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde gazetecilere "Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles zirvenin yapıldığı IFEMA Fuar Alanı'ndaki medya merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Robles, dün imzalanan üçlü muhtırayla ilgili, "Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz. İspanya, Türkiye’de Patriot füze savunma sistemi bulunduran bir ülke. Biz her ülkenin kendi pozisyonuna saygı gösteriyoruz ama dün birlik mesajı vermek için büyük bir çaba gösterildi. Dönem birlik olma dönemi." diye konuştu.
İspanya olarak Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından gösterilen çabaları çok pozitif bir haber olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Robles, "İspanya, bu anlaşmanın Madrid’de olmasından dolayı da ayrı bir memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Oğlu Murat Arkın'dan anlamlı mesaj
- CHP Ekonomi Masası heyetinden esnaf ziyareti
- FT, NATO toplantısının arka planını yazdı
- Kartal’da ilginç anlar
- TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
- 'Bu karar, bir sermaye kontrolüdür'
- Otoyolda facia: 3 kişi hayatını kaybetti
- 'Kadayıfçı Olcay' cinayetinde yeni gelişme
- İstenen ceza belli oldu
- 'Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok'
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- Enflasyonda en kötüsü mü geliyor?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi