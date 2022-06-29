İspanya, 'Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz'

İspanya Savunma Bakanı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde gazetecilere "Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

AA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:02
İspanya, 'Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz'
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles zirvenin yapıldığı IFEMA Fuar Alanı'ndaki medya merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Robles, dün imzalanan üçlü muhtırayla ilgili, "Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz. İspanya, Türkiye’de Patriot füze savunma sistemi bulunduran bir ülke. Biz her ülkenin kendi pozisyonuna saygı gösteriyoruz ama dün birlik mesajı vermek için büyük bir çaba gösterildi. Dönem birlik olma dönemi." diye konuştu.

İspanya olarak Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından gösterilen çabaları çok pozitif bir haber olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Robles, "İspanya, bu anlaşmanın Madrid’de olmasından dolayı da ayrı bir memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.


İspanya NATO türkiye isveç finlandiya
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