İspanya ve Danimarka başbakanları Kiev'de

21 Nisan 2022 Perşembe, 12:46

Avrupalı liderlerin, savaşın gölgesinde Ukrayna'ya ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İspanya ve Danimarka, Kiev'i ziyaret eden ülkeler oldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Sanchez ve Frederiksen, Ukrayna'ya destek vermek için Kiev'e giderek, buradan da Rus ordusu tarafından büyük zarar verilen ve çok sayıda sivil can kaybının olduğu başkentin 40 kilometre kuzeyindeki Borodyanka yerleşim yerini ziyaret etti.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEKLER

Sanchez ve Frederiksen'in gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşeceği, sonrasında üçlü basın toplantısı yapacakları ve akşam saatlerinde Kiev'den ayrılacakları bildirildi.

'POZİTİF BİR JEST'

İspanya Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, Başbakan Sanchez'in Ukrayna ziyaretini "Ukrayna'nın pozisyonunu güçlendirmek için yapılan pozitif bir jest" olarak değerlendirerek, Rusya'nın "haksız işgaline karşı gerekli tüm desteği vermek, İspanyol halkının Ukraynalıların yanında olduğunu göstermek olduğunu" söyledi.

İspanya, Şubat ayında güvenlik gerekçesiyle kapattığı Kiev'deki büyükelçilik binasını tekrar açma kararı almıştı.