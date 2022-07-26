İspanya ve Polonya'dan ortak adım: Savunma iş birliğini güçlendiriyorlar
İspanya ve Polonya, savunma alanında ikili iş birliğini güçlendirmeyi planladıkları bir muhtıra imzalayacak.
İspanya ve Polonya, yarın savunma alanında ikili iş birliğini güçlendirmeyi planladıkları bir muhtıra imzalayacak.
Anlaşma, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki'nin eş başkanlığında Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilecek 15'inci ikili zirve sırasında imzalanacak.
Liderlerin ayrıca Ukrayna'da devam eden savaşı ve en çok Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Polonya'nın gösterdiği dayanışmayı ele alması bekleniyor.
Öte yandan, İspanyol şirketlerinin Polonya'da bir mega iletişim merkezinin inşasına katılmasını amaçlayan ulaşımla ilgili anlaşma imzalanması öngörülüyor.
Zirvede Sanchez'e dışişleri, savunma, ulaştırma, sanayi, sosyal güvenlik ve göç bakanları eşlik edecek. Söz konusu bakanların Polonyalı mevkidaşlarıyla ayrı toplantılar yapması bekleniyor.
Video Haberler
- Evinden Çıkamayan hastanın dileğini gerçekleştirdiler
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Aldığı portatif sauna, evi yaktı: 'Canımı zor kurtardım'
- Afyonkarahisar'da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı
- Üsküdar'da kadın cinayeti: Hastane önüne bıraktı...
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Cem Küçük için karar verildi
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'
- ‘Suriye’deki büyük plan ne?’
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı