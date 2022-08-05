İspanya’da 2 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
İspanya'da ilk kez 2 çocuk, dünyada yayılmaya başlayan kaynağı belirsiz hepatit virüsü (karaciğer iltihabı) sebebiyle yaşamını yitirdi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede kaynağı belirsiz 46 hepatit vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında karaciğer nakli yapılan 15 aylık bir bebeğin haziranda, 6 yaşındaki çocuğun da temmuz ayında kaynağı belirsiz hepatit virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
İspanya, vakalardaki ani artışla İngiltere'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yaptığı uyarının ardından durumu yakından izlemeye başladığı açıklamasında bulundu.
DSÖ, 8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının bulunduğu ve virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.
Yetkililer şimdiye kadar hepatit vakalarına adenovirüs veya Covid-19'un yol açtığı ihtimalleri üzerinde durmuştu.
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