İspanya'da alarm: Su rezervleri yüzde 31,7'ye kadar düştü
Kuraklık sorunu yaşayan İspanya'da su rezervleri yüzde 31,7'ye kadar düştü.
Son 30 yılın en kurak yılını yaşayan İspanya'da, baraj ve göletlerdeki toplam su rezervinin yüzde 31,7'ye kadar düştüğü bildirildi.
Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde baraj ve göletlerdeki toplam su rezervinin, bir hafta öncesine oranla yüzde 0,4 (197 hektometre küp) kayıpla 17 bin 747 hektometre küp seviyesinde olduğu belirtildi.
Su rezervi oranının ortalama yüzde 31,7 olduğu İspanya'da Castilla y Leon, Endülüs, Katalonya ve Galisya bölgeleri kuraklıktan en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.
Ülkedeki su rezervi, ağustos sonlarında yüzde 37,9 seviyesinde bulunuyordu.
İspanya, istatistiklere göre 1961'den bu yana tarihindeki en kurak 3. yılını geçiriyor.
Uzmanlar, "İspanya'nın kuraklığa alışık bir ülke olmasına rağmen bu sefer durumun çok daha ciddi olduğunu, az yağış düşmesinin yanı sıra su kullanımında israfın da üst düzeylerde olduğunu" vurguluyor.
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