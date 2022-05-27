İspanya'da maymun çiçeği vakaları 84'e çıktı
İspanya'da maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edilenlerin sayısı 84'e çıktı.
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Carlos III Sağlık Enstitüsünde yapılan testlerin ardından son olarak 59 olarak açıklanan maymun çiçeği vaka sayısının 25 artışla 84'e yükseldiği bildirildi.
Şimdiye kadar 157 şüpheli vakanın geldiği, bunlardan 84'ünün pozitif, 73'ünün de negatif çıktığı kaydedildi.
Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da bu virüsün en yoğun görüldüğü yer başkent Madrid olarak öne çıkıyor.
Sağlık Bakanı Carolina Darias, İspanya'nın diğer AB ülkeleriyle maymun çiçeğine karşı aşı satın alma kararı aldığını açıklamıştı.
Video Haberler
- FETÖ’nün hücre evlerine operasyon
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon: 5 tutuklama
- Bankadan 100 bin Euro'luk soygun girişimi
- Ümraniye'de korkunç kaza: 11 yaralı!
- Yardımına AFAD ekibi yetişti
- İstanbul'da görsel şölen
- Laf dalaşı bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- AKP'li sanmış, her şeyi anlatmış