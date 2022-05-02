İspanya'da Pegasus casus yazılımı skandalı büyüyor: Başbakanın ve savunma bakanının telefonları izlenmiş!

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:27

İspanya Devlet Bakanı Felix Bolano, Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarında İsrailli yazılım şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımı tespit edildiğini açıkladı.

Bolanos, düzenlediği basın toplantısında Sanchez'in telefonuna Mayıs 2021'de ve Robles'in telefonuna da Haziran 2021'de virüs bulaştığını ve en az bir veri sızıntısı meydana geldiğini söyledi. Bakan, bu işin kimin yapmış olabileceği ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Bolanos, olayın Adalet Bakanlığı'na bildirildiğini ve davadan Yüksek Mahkeme'nin sorumlu olacağını da sözlerine ekledi.

Pegasus yazılımıyla birkaç hafta öncesinde birçok Katalan siyasetçinin de hedef alındığı ortaya çıkmıştı. Katalan siyasetçiler, hükümete ve istihbarat birimlerine tepki göstererek bu işin sorumluları bulunana kadar ulusal makamlar ile ilişkilerini askıya aldıklarını açıklamıştı.