İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti

İspanya'da polis, dev bir operasyona imza attı. Avrupa'nın en büyük yasa dışı kenevir tarlası İspanyol polisi tarafından imha edildi.

AA
14 Nisan 2022 Perşembe, 17:47
İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti
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İspanya'da polis, Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yasa dışı kenevir tarlasını imha etti.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, Navarre bölgesindeki Artajona kasabası yakınlarında 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlası bulunduğu belirtildi.

Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yasa dışı kenevir tarlası olan alana operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, tarlada ekili olan 415 bin kenevirin imha edildiği ifade edildi.

Polisin olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.


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