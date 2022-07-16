İspanya'da sıcak hava dalgasının ilk üç gününde 84 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Carlos III Sağlık Enstitüsü Cuma günü, ülkeyi 10 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan sıcak hava dalgasında 84 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İspanya'da 10-12 Temmuz tarihlerinde bildirilen tüm ölümlerin, ülkenin büyük bölümünde 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklara dayandırılabileceği belirtildi.
Sıcaklıklar ülkenin güney ve güneybatısında ise 45 derecenin üzerine çıktı.
Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bu, İspanya'da yılın ikinci büyük sıcak hava dalgası oldu.
Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran'dan 20 Haziran'a kadar süren ilk sıcak hava dalgasında ülke çapında 829 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. O dönemde, sıcaklıklar 44,5 santigrat dereceye ulaşmıştı. Yetkililer, insanlara bol su içmelerini, aşırı egzersizden kaçınmalarını ve mümkün olduğunca evde kalmalarını tavsiye ediyor.
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