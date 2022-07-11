Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli: 'İspanya'ya gideyim mi?'
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından İspanya'ya transferi konusunda paylaşımda bulundu.
Adı Valencia ile anılan Mario Balotelli, sosyal medyadaki takipçilerine transferiyle ilgili soru sordu.
Adana Demirspor formasını terleten Mario Balotelli, Instagram'ın hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımla transfer dedikodularını alevlendirdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, deneyimli golcüyü satmak istemediklerini söylerken Mario Balotelli, Instagram hesabından bir transfer paylaşımı yaptı.
Instagram'ın hikaye bölümünde İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario isimini yan yana koyan oyuncu, takipçilerine, "İster misiniz?" yazarak transferini oylamaya sundu. İtalyan golcü, İspanya'ya transfer kararını takipçilerinin vermesini istedi. Takipçileri yüzde 85 evet oyu verdi.
"GİTMEK İSTEYEN GİDER"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından, "Yok bu gidiyor mu, yok bu geliyor mu vs. sorular soruluyor. Şunu ifade etmek isterim ki kim gitmek istiyorsa gider. Sözleşmesi devam ediyorsa teklif getirir, kulüp de uygun bulursa gider. Gidenin yerine en iyisini alırız. Gelecek olanı duyururuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hele ki kulübün üstünde kimse olamaz. O yüzden siz rahat olun. Kulüp klişelerden ibaret değil. Değerleriyle, duruşuyla, davranışıyla kendini gösteren ve kurumsallaşandır" açıklamasını yaptı.
ADANA DEMİRSPOR'DA 19 GOL 4 ASİST
Monza'dan Süper Lig'in yolunu tutan deneyimli golcü, Akdeniz ekibinin formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı. Balotelli'nin Adana Demirspor'daki sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor ancak başarılı performansının ardından adı birçok kulüp ile anılıyor.
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