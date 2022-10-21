İspanya'dan hava desteği: Bulgaristan ve Romanya'ya savaş uçağı gönderiyor

21 Ekim 2022 Cuma, 09:29

El Pais gazetesinin Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov'a dayandırdığı haberine göre, İspanya'nın Bulgaristan'a 8 savaş uçağı göndereceği bildirildi.

Stoyanov, savaş uçaklarının Aralık sonuna kadar ülkelere konuşlanacağını aktardı.

Stanov, "8 Eurofighter avcı uçağı 1 Kasım'da Bulgaristan'a konuşlandırılacak. 23 Aralık'a kadar Bulgaristan Hava Kuvvetleri ile ortak bir hava devriye görevine katılacaklar" dedi.

El Pais, Aralık ayı başlarında diğer 8 Eurofighter savaş uçağının da Romanya'ya konuşlanacağını yazdı.

Romanya'ya gönderilecek uçakların görevinin Mart 2023'e kadar yaklaşık dört ay sürmesi planlandığı belirtildi.