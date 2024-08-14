İspanya'dan Katy Perry'ye soruşturma

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry hakkında, klibini İspanya'daki "koruma altındaki kumulda izinsiz çektiği" gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:58
İspanya'dan Katy Perry'ye soruşturma
Abone Ol google-news

BBC'nin haberine göre, Katy Perry'nin "Lifetimes" adlı şarkısının klibi, İspanya'daki İbiza ve Formentera adalarında çekildi.

Klibin, S'Espalmador adacığındaki koruma altındaki kumulda çekilmesi endişelere yol açtı.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, Perry'nin yapım şirketinin klibin bu kumulda çekilmesi için izin almadığı ifade edildi.

Açıklamada, Perry'nin çekim yaptığı için değil, çekim için izin almaması sebebiyle konuya ilişkin ön soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Katy Perry tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Formentera'daki S'Espalmador adacığında ikamet eden kimse bulunmuyor. Adacıktaki koruma altındaki kumulda, izin alındığı takdirde çekimlere izin veriliyor.


Katy Perry haberleri İspanya haberleri

İlgili Haberler

İspanya U23, Olimpiyat şampiyonu!

İspanya U23, Olimpiyat şampiyonu!
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nı İspanya kazandı

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nı İspanya kazandı
'Cebelitarık İspanya'dır' tezahüratı tepki çekmişti: UEFA'nın kararı merak konusu oldu!

'Cebelitarık İspanya'dır' tezahüratı tepki çekmişti: UEFA'nın kararı merak konusu oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler