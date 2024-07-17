'Cebelitarık İspanya'dır' tezahüratı tepki çekmişti: UEFA'nın kararı merak konusu oldu!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:18

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:18

İspanya, dördüncü Avrupa şampiyonluğu zaferini coşkulu bir şekilde kutladı. Ancak kutlamalarda İspanyol oyuncular defalarca, "Cebelitarık İspanya'dır" sloganları attı.

İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan yaklaşık 33 bin nüfuslu bu küçük ülkeye yönelik ırkçı ve yayılmacı tezahüratlar tepkiyle karşılandı. Cebelitarık Futbol Federasyonu, İspanyol futbolcuların Madrid'deki kutlamaları sırasında 'kışkırtıcı ve aşağılayıcı' olarak nitelendirdiği bu tezahüratlar nedeniyle UEFA'ya resmi şikayette bulunacağını duyurdu. İngiltere Futbol Federasyonu da bu şikayeti destekleme kararı aldı.

"FUTBOLDA BU TÜR DAVRANIŞLARA YER YOK"



Cebelitarık Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Futbolda bu tür davranışlara yer yoktur" ifadesini kullandı. Madrid Belediye Başkanı Martinez-Almeida'nın da sporcularla birlikte aynı tezahüratta bulunduğu hatırlatıldı. Cebelitarık hükümeti de, "Kutlama yaparken, Cebelitarık topraklarını gasp etme fikrini desteklemek üzücü, sporun siyasi bir ideolojiyi desteklemek için kullanılmaması gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Merih Demiral'a, Avusturya maçındaki 'bozkurt' sevinci nedeniyle 2 maç men cezası veren UEFA'nın, İspanyol oyunculara ve federasyonuna ne gibi yaptırımlarda bulunacağı merak konusu.