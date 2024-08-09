İspanya U23, Olimpiyat şampiyonu!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 22:26

Güncelleme: 09.08.2024 - 22:26

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol final maçında Santi yönetimindeki İspanya U23 ile Thierry Henry'nin çalıştırdığı Fransa U23 karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı İspanya uzatmalara giden maçta 5-3 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri 18 ve 25. dakikada Fermin Lopez, 28. dakikada Alejandro Baena, 100 ve 120+1. dakikalarda ise Sergio Camello kaydetti. Fransa'nın golleri 11. dakikada Enzo Millot, 79. dakikada Maghnes Akliouche ve 90+3. dakikada penaltıdan Meteta'dan geldi.

İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te finale çıkmış, finalde rakibi İngiltere'yi mağlup ederek kupaya uzanmıştı.