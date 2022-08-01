İspanya'dan Kuzey Makedonya'ya 'AB üyeliği' desteği

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:54

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Balkanlar turu çerçevesinde gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Başbakan Dimitar Kovaçevski ile bir araya geldi.

Pedro Sanchez, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında başbakanlık binasında törenle karşılandı. Törende, iki ülke temsilcileri hazır bulundu.

Tören sonrasında baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Kovaçevski ve Sanchez, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez, "Kuzey Makedonya'nın bulunması gereken yere giden yolun önündeki engeli kaldırdınız. Kuzey Makedonya hem coğrafi hem de tarihi açıdan Avrupa'da bulunuyor. Şimdi de arzuladığınız hedefe bir adım daha yaklaştınız" dedi.

Sanchez, bölgede gerçekleştirdiği ziyaretin iki sembolik anlam taşıdığını söyleyerek, bunlardan birisinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki saldırganlığına karşı AB'nin gösterdiği birlik" ve "geçen günlerde Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması önündeki engelin kaldırılması" olduğunu vurguladı.

Sanchez ayrıca, İspanya hükümeti olarak AB dönem başkanlığında Kuzey Makedonya'ya destek sağlayacaklarını dile getirerek, AB'ye üyelik için gereken reformlar noktasında da Kuzey Makedonya'yı desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

'İSPANYA'YA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Dimitar Kovaçevski de Sanchez'in tarihi olarak nitelendirdiği bu ziyaretinin, iki ülke arasındaki 30 yıllık iyi ilişkiler noktasında bir sembol niteliği taşıdığını belirtti.

Kovaçevski, "Şahsım ve tüm vatandaşlar adına, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği noktasında İspanya'nın gösterdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kovaçevski, Kuzey Makedonya'nın AB için hazır olduğunu vurgulayarak, ülkesinin AB'nin tam üyesi olması doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Kovaçevski ayrıca, bu süreçten geri adım atmayacaklarını dile getirerek, Kuzey Makedonya'nın yerinin AB'de olduğunu söyledi.