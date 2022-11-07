İspanya'dan Rusya'ya diyalog çağrısı: Masaya oturmaya hazırız
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Avrupa'nın Rusya ile her an diyaloğa dönmeye hazır olduğunu duyurdu.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Jose Manuel Albares, diyalog ve diplomasinin her türlü anlaşmazlığı çözebileceği görüşünü dile getirdi.
Albares, Avrupa'nın Rusya ile müzakere masasına "her an" dönmeye hazır olduğunu ifade etti.
Kış mevsiminin "çok zor geçeceğini" belirten Albares, Avrupalıların "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada" ve "Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede barışın geri dönmesi" arzusunda birleştiklerini söyledi.
Albares, "Biz Avrupalılar, Rusya ile diyalog konusunda tüm diplomatik masalara oturduk. Rusya masayı terk etti. Biz her an masaya dönmeye hazırız" dedi.
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