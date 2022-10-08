İspanya'dan Ukrayna'ya askeri destek: Hava savunma sistemi tedarik edecek

08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:53

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Zaragoza'daki hava üssünü ziyareti sırasında, Ukrayna-Rusya savaşının gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Margarita Robles, yakında Ukrayna'ya Aspide Spada 2000 orta menzilli hava savunma sistemi tedarik edileceğini söyledi.

Robles, Zaragoza Hava Üssü'nde 19 Ukraynalı askerden oluşan askeri grubun hava savunma sistemi için eğitim gördüğünü söyledi.

Eğitimin 14 Ekim'e kadar süreceğini belirten Robles, eğitim kapsamında Ukraynalı askerlerin ikinci grubunun 1 Kasım'da geleceğini ifade etti.

İspanya, daha önce Ukrayna'ya topçu sistemi için mühimmat, tıbbi malzeme ve 20 tır ekipman ve üniforma tedarik etti.