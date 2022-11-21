İspanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım: 270 milyon euro tahsis edildi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım için yaklaşık 270 milyon euro ayırdığını bildirdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulunda konuştu.
Pedro Sanchez, Madrid hükümetinin Ukrayna'ya yaklaşık 270 milyon euro askeri yardım tahsis ettiğini söyledi.
Sanchez, "Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik meşru hakkını savunmak için önemli ölçüde askeri destek sağladık... Bu nedenle İspanya, Avrupa Birliği politikasının bir parçası olarak askeri teçhizat sağlamak üzere Avrupa Barış Fonu'na yaklaşık 270 milyon Avro katkıda bulundu" dedi.
Savaşın başlangıcından bu yana İspanya'nın Ukrayna'ya önemli sayıda askeri teçhizat, uçaksavar füze sistemleri, jeneratörler ve araçlar gönderdiğini hatırlatan Sanchez, ülkesinin bu ay sonuna kadar Toledo kentinde Ukraynalı askerlerin eğitimine yönelik bir eğitim merkezi açmayı planladığını söyledi.
Sanchez, NATO'nun konumunu güçlendirmek için İspanya'nın Letonya'daki askeri varlığını 600'den fazla askere çıkardığını ve NATO'nun deniz ve hava kuvvetlerinin bölgede konuşlandırılmasına da katıldığını söyledi.
Sanchez, "İspanya, Ukrayna'ya 38 milyon euro ile bugüne kadar tek bir ülke tarafından gönderilen en büyük yardım paketini sağladı. Ayrıca 135 binden fazla Ukraynalı kadın ve erkeği geçici koruma programı kapsamında kabul ettik ve yaklaşık 35 bin çocuk okula gidiyor" diye konuştu.
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