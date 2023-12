Orban'dan Erdoğan paylaşımı: 'Bir beygir verdim 435 beygir aldım'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Erdoğan, Karmelita Manastırı'nda kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen Oltu siyahı renginde ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg hediye etti. Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti.

Orban, daha sonra sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Togg, kendisinin Macar atı hediye etmesine ilişkin paylaşım yaptı.

The best deal I’ve ever made! For one horse power, I got 435. Welcome to #Hungary President @RTErdogan ! ???????? pic.twitter.com/RVmEgHROGn