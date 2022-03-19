İsrail ABD'ye, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesinden çıkarmaması yönünde çağrı yaptı

19 Mart 2022 Cumartesi, 16:55

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün yaptıkları ortak açıklamada, ABD'ye İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütlerinin yer aldığı kara listeden çıkarılmaması yönünde çağrıda bulundu.

İki İsrailli liderin yayınladığı ortak açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'daki acımasız baskı makinesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu listeden çıkarma girişimi bir hakarettir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama, basında ABD'nin Viyana müzakereleriyle ilgili sorunları çözecek bir adım olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesinden çıkarmayı değerlendirdiği yönündeki haberler üzerine geldi. Viyana'da İran nükleer anlaşmasının restorasyonuna ilişkin yapılan görüşmeler, anlaşmaya varılmak üzereyken kısa bir süre önce yeniden sekteye uğradı.

Açıklamada, "ABD'nin, en yakın müttefiklerini boş vaatler karşılığında terk etmeyeceğine inanıyoruz" ifadesi yer aldı.

İran'ı baş düşmanı olarak gören İsrail, bu ülke ile yapılacak nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor.