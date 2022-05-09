İsrail açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi
Energean enerji şirketi, İsrail açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi keşfetti.
Energean enerji şirketi, İsrail açıklarında yeni bir doğal gaz keşfinin gerçekleştiğini duyurdu.
Energean, İsrail'in münhasır ekonomik bölge içerisinde yer alan "Olympus Bölgesi" adını verdiği alanda yeni bir doğal gaz keşfinin yapıldığını açıkladı.
Şirket, 'Athena' arama kuyusunda 1769 metre derinlikte yaklaşık 8 milyar gaz keşfi yapıldığını bildirdi.
Energean CEO'su Mathios Rigas, gaz keşfine lişkin olarak, "Athena'da ortaya çıkan bu keşfin, İsrail iç pazarını ve ihracatını içeren daha geniş "Olympus Bölgesi"nin potansiyelini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Energean'ın hisse fiyatı bu sabah Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'nda %2,12 arttı.
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