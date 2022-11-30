İsrail adına çalıştıkları öne sürüldü: İdama mahkum edildiler

30 Kasım 2022 Çarşamba, 16:34

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, "İsrail istihbaratıyla iş birliği" gerekçesiyle yargılanan 7 kişi hakkında nihai karar verildi.

İsrail istihbarat görevlilerinin güdümünde hareket ettikleri iddia edilen sanıkların "para karşılığında kamu düzenini bozmaya çalıştıkları ve eylemleri karşılığında ülke dışından kripto paralarla ödeme aldıkları" ifade edildi.

Karara göre, yargılanan 7 kişiden Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Muhammedabad, Milad Eşrefi Atbatan ve Menuçehr Şehbendi Bocendi isimli 4 sanık, "İsrail ile istihbarat iş birliği ve adam kaçırma" suçlarından idama mahkum edildi.

Kimlikleri belirtilmeyen diğer 3 sanık ise "ülke güvenliğine karşı suç işlemek, adam kaçırmaya yardım etmek ve yasa dışı silah bulundurmak" gibi suçlardan 5 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Haberde, söz konusu kişilerin haziran ayında tutuklandıkları belirtildi.