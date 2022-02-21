İsrail aşısız turistlerin ülkeye girmesine izin verecek
İsrail, koronavirüsün son dalgasının gerilemesi nedeniyle yakında aşısız turistlerin ülkeye girmesine izin vereceğini söyledi.
İsrail pazar günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün son dalgasının gerilemesi nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren aşısız turistlerin ülkeye girişine izin vereceğini duyurdu.
ABC News'ün aktardığına göre, Başbakan Naftali Bennett, aşılı ve aşısız yabancı turistlerin uçuşlarından önce ve inişte PCR koronavirüs testleri yaptırmaları gerektiğini söyledi. Kurallar 1 Mart'ta yürürlüğe giriyor.
Bennett, "Hasta verilerinde sürekli bir düşüş görüyoruz, bu yüzden kademeli olarak açılma zamanı" dedi.
İsrail son iki yıldır yabancı turistlerin girişini büyük ölçüde kısıtladı ve son derece bulaşıcı Omicron varyantının gelişiyle geçen yılın sonlarında ülkeyi yabancı ziyaretçilere neredeyse kapattı. Son veriler, dünyadaki diğer ülkelerdeki kalıpları yansıtarak yeni vakalarda keskin bir düşüş gösterdi.
Bennett'in ofisi, ülkeye dönen İsraillilere yönelik kısıtlamaların da gevşetileceğini ve yolcuların uçuştan önce PCR testi yapmalarına gerek kalmayacağını söyledi.
Okul çocuklarına yönelik haftalık test gereksinimleri de önümüzdeki haftalarda durdurulacak.
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