Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Geceye İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu

Yayınlanma: 12.05.2024 - 06:59

Güncelleme: 12.05.2024 - 07:00

İsveç Malmö'de 7 Mayıs'ta ilk yarı final, 9 Mayıs'ta ikinci yarı final ve dün finali yapılan yarışmaya İsrail'in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu.

Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder" dedi.

Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı.

Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer buldu.

İSRAİL TEMSİLCİSİ EDEN GOLAN SAHNEDE YUHALANDI

Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı.

“FİLİSTİN” SLOGANLARI ATILDI

Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca "Filistin" sloganları atıldı.

İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.

Prova süresince Golan protestoların hedefi olmuş ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre, Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarılmış ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edilmişti.

MARTIN ÖSTERDAHL YUHALANDI

İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığı sırada da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi.

Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) süpervizörü Martin Österdahl oldu.

YAŞANAN KRİZLER: HOLLANDA DİSKALİFİYE EDİLDİ

Finale saatler kala EBU'nun, Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein'in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.

Karardan saatler sonra Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.

Alessandra'yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Finlandiya'nın 2023 temsilcisi Kaarija, Instagram hesabından kararını, "Bu akşam puanları sunmak doğru hissettirmiyor" sözleriyle açıkladı.

Hollanda'nın oylarını süpervizör Österdahl sundu.