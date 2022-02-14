İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı
İsrail ordusunun, Filistin Esir İşleri Heyeti Medya Departmanı Müdürü Sair Şuraytih'i gözaltına aldığı bildirildi.
FKÖ'ye bağlı Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir'e ait aracın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri tarafından durdurulduğu belirtildi.
Heyet Başkanı Ebubekir ve Şuraytih'in içinde bulunduğu aracın bir saatten fazla İsrail askerlerince arandığına işaret edilen açıklamada, arama yapan İsrail askerlerinin kimlik kartlarına el koyduğu ve Şuraytih'i gözaltına aldığı ifade edildi.
İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR
Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin Esir İşleri Heyeti de İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların salıverilmesini talep etme ve haklarını savunma yönünde faaliyet gösteriyor.
İlgili Haberler
- İran medyası Türkiye-İsrail ilişkisini yorumladı
- İsrail basını iddia etti: 'Gizlice Türkiye'yi ziyaret etti'
- Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyaretiyle ilgili bilgi verdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- 'Şiddetli ceza uygulayacağız'
- Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor
- Erdogan's UAE visit in normalization of ties
- Şirketlerin dönüşen altın hesaplarında yeni karar
- Gökhan Özoğuz: 'Hırsızlık meşru hale gelmişse...'
- Super Bowl'da heyecan dolu anlar
- TCMB'den 'FAST' sistemi duyurusu
- Sağlıkta 2 günlük grev kararı
- Kritik uyarı: 'Virüs değişiyor'
- Eski Survivor yarışmacısının annesinden Ilıcalı'ya tepki