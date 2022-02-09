Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyaretiyle ilgili bilgi verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında kendisine yöneltilen "İsrail'den ziyaret, büyükelçiler atanmadan mı olacak?” sorusuna, “Neden olmasın? Karşılıklı ziyaret, ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır” karşılığını verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un mart ayında Türkiye’ye yapması beklenen ziyaretle ilgili bilgi verdi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile düzenlediği ortak basın toplantısından sonra Çavuşoğlu, Türkiye’nin belirleyeceği özel temsilcinin, sadece Herzog’un Türkiye ziyaretinin hazırlıklarını İsrail tarafıyla görüşmesi için belirleneceğini belirterek “Yazılan isimler henüz gündeme gelmedi” dedi. “Bu ziyaret karşılıklı olarak büyükelçiler atanmadan mı olacak” sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Neden olmasın? Karşılıklı ziyaret, ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır” dedi. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü. Batı ile Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi ele alınırken Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumu’na davet etti.
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