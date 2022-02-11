İsrail basını iddia etti: 'Gizlice Türkiye'yi ziyaret etti'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için "Mart ayında Türkiye'ye gelecek" demesinin ardından İsrail basınında dikkat çeken bir iddia geldi.
İsrail merkezli medya kuruluşu Yedioth Ahronot'a göre; İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz, Herzog'un önümüzdeki ay gerçekleştirmesi planlanan gezisinin önünü açmak için Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.
Haberde ayrıca, Ankara'nın son zamanlarda Mısır, Suudi Arabistan gibi bölgedeki diğer ülkeler ve İsrail ile arasındaki gergin ilişkileri iyileştirmeye çalıştığı kaydedildi.
6 YIL SONRA BİR İLK
Upshiz'in Türkiye ziyareti, İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıda üç İsrailli turistin hayatını kaybettiği 2016'dan bu yana İsrailli bir yetkilinin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret oldu.
İsrail'in 2010 yılında Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan bir Türk filosuna düzenlediği saldırıda 10 sivilin ölmesi sonucu iki ülke arasında ipler gerilmişti.
Ayrıca Herzog, pazar günü Covid-19 testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini de sunmuştu.
ÇAVUŞOĞLU İŞARET ETTİ
Öte yandan önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile düzenlediği ortak basın toplantısından beklenen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin belirleyeceği özel temsilcinin, sadece Herzog’un Türkiye ziyaretinin hazırlıklarını İsrail tarafıyla görüşmesi için belirleneceğini belirterek "Yazılan isimler henüz gündeme gelmedi” dedi. "Bu ziyaret karşılıklı olarak büyükelçiler atanmadan mı olacak" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Neden olmasın? Karşılıklı ziyaret, ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır" dedi.
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