İsrail, Avrupa'dan Filistin meselesine karışmamasını istedi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 07:59

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 08:02

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail’i ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Batı Kudüs’te bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre iki Bakan, "Avrupa'nın geçen yıl yaşadığı enerji krizinin ardından İsrail ve İtalya'nın Akdeniz'de enerji işbirliğini ilerletmeyi” kararlaştırdı.

Bakan Cohen’in, İtalyan mevkidaşından, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere dayanarak, “Avrupa'nın İsrail-Filistin çatışmasına ve İsrail'in iç işlerine müdahalesini önlemek için harekete geçmesini” istediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in hangi Avrupa ülkesinin, hangi konudaki politikasından rahatsız olduğuna ilişkin ayrıntıya ise yer verilmedi.

Görüşmede ikilinin, diğer konuların yanı sıra İran'ın faaliyetlerini de ele aldığı ve Bakan Cohen’in, “İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Avrupa'da terör örgütü ilan edilmesi ve İran’ın nükleer güç elde etmesinin mümkün olan her şekilde önlenmesi gerektiğini vurguladığı” kaydedildi.

Ayrıca iki Bakan'ın, İsrail ile İtalya arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için ortak hareket etme taahhüdünde bulunarak, dışişleri bakanlıkları arasında siyasi diyalog kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığı aktarıldı.