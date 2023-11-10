İsrail Bakanı Batı basınını suçladı: 'Önceden bilgi sahibiydi'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:36

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Reuters, Associated Press (AP), CNN ve New York Times'ın (NYT) Gazze muhabirlerini Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını bilmekle suçladı. İletişim Bakanı, Batı basını için çalışan 4 gazeteci hakkında "bazı kişiler, önceden bilgi sahibiydi" iddiasında bulundu.

Karhi, bir İsrail tankının Gazze sınırını aşan Filistinliler tarafından yakıldığına ilişkin görüntülerinde fotomuhabirlerin de bulunması nedeniyle saldırının fotoğrafçılar oradayken gerçekleştiğini ve "bu dehşeti belgeleyerek fiilen bu korkunç olayın katılımcıları haline geldiklerini" söyledi.

Bu açıklama, İsrail yanlısı web sitesi Honest Reporting'in fotoğrafçıların varlığının "planın bir parçası" olabileceği yönündeki iddiasının ardından geldi.

BASIN KURULUŞLARINDAN YALANLAMALAR

BBC'de yer alan habere göre, Reuters, AP, CNN ve New York Times; Karhi'nin iddialarını reddetti.

Reuters, AP, CNN ve New York Times tarafından yapılan açıklamalarda hiçbir gazeteciyle fotoğraf çekimi için önceden bir anlaşma yapılmadığı belirtildi.

NYT, İsrailli bakanın iddialarının serbest çalışan gazetecilerini tehlikeye attığını söyledi ve suçlamaları "pervasız" olarak nitelendirdi.

NYT, "Times, 7 Ekim saldırılarını ve savaşı adil, tarafsız ve çatışmanın karmaşıklığına dair kalıcı bir anlayışla kapsamlı bir şekilde ele aldı. Savaş zamanında özgür basının temel rolü budur" dedi.

AP tarafından yapılan açıklamada, "Saldırılar sırasında hiçbir AP personeli sınırda değildi ve herhangi bir AP çalışanı da hiçbir zaman sınırı geçmedi. Serbest fotoğrafları kabul ettiğimizde, görsellerin gerçekliğini ve iddia edilen şeyi gösterdiğini doğrulamak için büyük adımlar atıyoruz" denildi.

AP, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar ile fotoğraflarının çekildiği tespit edilen gazetecilerden biri olan Hasan Eslaiah ile artık çalışmadığını söyledi.

CNN ise, saldırılarla ilgili önceden bilgisi olmadığını ve Hasan Eslaiah ile bağlarını da askıya alacağını bildirdi.

Honest Reporting, "Reuters'ı gizli anlaşma yapmakla suçlamadıklarını" ancak bunun yerine "haber kuruluşlarının bu serbest çalışanlarla olan ilişkisine ilişkin ciddi etik sorunları" gündeme getirdiklerini söyledi. Ancak Reuters, 7 Ekim'de "gazetecileri Hamas'a yerleştirdiği" iddialarını da yalanladı.

"TERÖRİST MUAMELESİ GÖRMELERİ GEREK"

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, foto muhabirlerinin 7 Ekim saldırılarını önceden bildiklerinin kanıtlanması halinde "terörist muamelesi görmeleri" gerektiğini söyledi. Gantz, X'te "Katliamdan haberdar oldukları tespit edilen ve çocuklar katledilirken seyirci kalmayı tercih eden gazetecilerin teröristlerden hiçbir farkı yoktur ve bu şekilde muamele görmelidirler" diye yazdı.

İktidardaki Likud partisinden bir milletvekili olan Danny Danon, gazetecilerin saldırılara katıldıkları için suikast için işaretlenmiş kişiler listesine ekleneceğini söyledi. İsrail medyası daha önce, Hamas'ın askeri kanadına bağlı bir komando birliğinin üyelerini takip etmek ve öldürmek üzere bir birim kurulduğunu bildirmişti.