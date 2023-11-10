Filistin'e destek Başbakan ile İçişleri Bakanı'nı karşı karşıya getirdi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:15

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:15

İngiltere’de 7 Ekim sonrası düzenlenen Filistin'e destek gösterileri Başbakan Rishi Sunak ile İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı karşı karşıya getirdi. Braverman, yazdığı bir makalede başkent Londra polisini 'taraf tutmakla' suçladı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada ise “Üzerinde anlaşılmış bir makale değil” denildi.

BBC'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Braverman, 9 Kasım Perşembe günü Times gazetesinde yayımlanan makalesinde, Filistin'e destek gösterilerini 'nefret yürüyüşleri' olarak nitelendirdi. Braverman, başkent Londra'da 11 Kasım Cumartesi günü yapılması planlanan Filistin yanlısı yürüyüşün de engellenmesi çağrısında bulundu.



Polisi 'çifte standart' uygulamakla suçlayan Braverman, daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlattı ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini 'kayırdığını' iddia etti.

"BAŞBAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMADI"

Braverman daha önce de birçok kez, benzer yürüyüşlere karşı harekete geçilmesi çağrısı yapmıştı. Bu son makaleyle ilgili olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden yapılan açıklamada ise “Braverman’ın yazısı Başbakanlık tarafından onaylanmadı” ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de bazı milletvekilleri ile emekli emniyet müdürüleri, Braverman’ı, Londra polisi üzerinde baskı kurmakla suçlayarak kınadı.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da Sunak’a İçişleri Bakanı Braverman’ı görevden alma çağrısı yaptı. Starmer, Braverman’ın polisin otoritesini zayıflattığını savundu, Sunak’ı 'zayıf davranmakla' suçlayarak eleştirdi.

"YASAKLAMAK İÇİN HENÜZ BİR NEDEN YOK"

İngiltere'de bazı çevreler, cumartesi günü yapılacak yürüyüşün, 1'inci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 105'inci yılı vesilesiyle yapılacak anma törenleriyle aynı gün düzenlenecek olması nedeniyle de engellenmesini istemişti.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley ise Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşünü yasaklamak için ellerinde 'henüz' neden olmadığını söylemiş ve iki etkinliğin birbirinden ayrı tutulacağı yolunda güvence vermişti.

Londra’da bazı sağcı gruplar da cumartesi günü sosyal medya üzerinden toplanma çağrısı yapıyor. English Defence League'in (İngiliz Savunma Birliği) kurucusu Tommy Robinson, sosyal medya hesabı X üzerinden, 1. Dünya Savaşı kurbanlarını anma anıtı çevresinde toplanma ve 'İngiliz halkının mutlu olmadığını gösterme' çağrısı yaptı.