İsrail Başbakanı, İran'a karşı Batı'yı ikna etmeye gitti
İsrail Başbakanı Lapid, Batılı güçleri İran'la nükleer anlaşmadan vazgeçmeye ikna etmek için Almanya'ya gitti.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının yeniden canlandırılma çabalarını engellemek ve Batı'nın İran'a nükleer konusunda yaptırım uygulaması gerektiğine ikna etmek için Almanya'ya gitti.
AFP'nin haberine göre, Berlin'e gitmeden önce kabinesiyle bir araya gelen Lapid, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın "İran, KOEP müzakereleri tehlikeye atıyor" açıklamasının ardından üç ülkeye teşekkür etti.
Lapid kabinesine yaptığı açıklamada, "İsrail, nükleer anlaşmayı durdurmak ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını önlemek için başarılı bir diplomatik kampanya yürütüyor" açıklamasında bulundu.
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