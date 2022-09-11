İsrail Başbakanı, İran'a karşı Batı'yı ikna etmeye gitti

11 Eylül 2022 Pazar, 17:48

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının yeniden canlandırılma çabalarını engellemek ve Batı'nın İran'a nükleer konusunda yaptırım uygulaması gerektiğine ikna etmek için Almanya'ya gitti.

AFP'nin haberine göre, Berlin'e gitmeden önce kabinesiyle bir araya gelen Lapid, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın "İran, KOEP müzakereleri tehlikeye atıyor" açıklamasının ardından üç ülkeye teşekkür etti.

Lapid kabinesine yaptığı açıklamada, "İsrail, nükleer anlaşmayı durdurmak ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını önlemek için başarılı bir diplomatik kampanya yürütüyor" açıklamasında bulundu.