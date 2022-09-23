İsrail Başbakanı Lapid: İki devletli çözümü destekliyorum

23 Eylül 2022 Cuma, 00:47

İsrail Başbakanı Yair Lapid iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

İsrail Başbakanı, "İsrail'in ekonomik ve askeri gücü kendimizi korumamıza izin veriyor ama aynı zamanda bize başka bir şey daha sağlıyor; Tüm Arap dünyası ile barış için çabalamak ve en yakın komşularımız olan Filistinlilerle" ifadelerini kullandı.

Lapid, Filistin'le iki devletli çözümü desteklediğini ancak "tek şartı" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Filistinlilerle iki halk için iki devlet temelinde bir anlaşma İsrail'in güvenliği, İsrail ekonomisi ve çocuklarımızın geleceği için doğru olandır. Tüm engellere rağmen bugün hâlâ İsraillilerin büyük bir çoğunluğu bu iki devletli çözüm vizyonunu desteklemektedir. Ben onlardan biriyim. Tek şartımız var: Gelecekteki bir Filistin devletinin barışçıl bir devlet olması. İsrail'in refahını ve varlığını tehdit edecek başka bir terör üssü haline gelmemesi. Tüm İsrail vatandaşlarının güvenliğini her zaman koruma yeteneğine sahip olmamız."

FİLİSTİN'E 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI

Filistinlilerin "silahlarını bırakmalarını" isteyen Lapid, o zaman barış olacağını savunarak "Hem Gazze'de hem Batı Şeria'da geleceğinizi birlikte inşa edebiliriz. Silahlarınızı bırakın ve kurmak istediğiniz Filistin devletini Hamas ve İslami Cihad'ın ele geçirmeyeceğini kanıtlayın. Silahlarınızı bırakın, o zaman barış olacak" değerlendirmesinde bulundu.