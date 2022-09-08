İsrail Başbakanı Lapid'den Şirin Ebu Akile yorumu: Teröristlerle çıkan çatışmadaki bir trajedi

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:13

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail deniz subaylarının mezuniyet töreninde konuştu.

Yair Lapid, "Teröristlerin açtığı ateşe karşı kendini savunan İsrail ordusundaki bir askerin yargılanmasına izin vermeyeceğim" diyerek, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülme olayını "teröristlerle çıkan çatışmadaki bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Lapid, İsrail ordusunun kasıtlı olarak masum insanları hiçbir zaman hedef almadığını öne sürerek, "Kimse bize ateş etme talimatlarını dikte edemez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 5 Eylül Pazartesi günü çatışmalarda masum vatandaşların vurulmaması ve gazetecilerin korunması için ek adımların atılması talebiyle İsrailli ortaklarına baskılarını sürdüreceklerini söylemişti.

Patel'in sözlerine tepki gösteren İsrailli ilk yetkililerden Savunma Bakanı Benny Gantz, "İsrail Genelkurmay Başkanı, operasyonel ihtiyaca göre ateş açma konusunda talimat verebilecek yetkiye sahip tek kişidir" ifadelerini kullanmıştı.

Gantz, İsrailli asker ve komutanların talimatları dikkatlice yerine getirmeye çalıştığını ve siyasi bir dahlin söz konusu olmadığını iddia ederek, "İsrail ordusundaki askerler, görevlerini yerine getirmeleri için tüm desteklere sahipler" demişti.

Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.