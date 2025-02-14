İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 23:54

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, söylentilerin aksine İsrail başbakanının kendisini "harika" hissettiği bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Yayılan haberlerin "yalan" olduğu kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun ailesiyle yemek yediği belirtildi.

Açıklamada, iddiaların kim tarafından ortaya atıldığına değinilmedi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, konuya ilişkin haberinde Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamanın "alışılmadık" olduğunu belirterek "Başbakanın durumuyla ilgili yayıldığı söylenen söylentiler yalanlandı" ifadesini kullandı.


Etiketler: #netanyahu #israil #hasta

İlgili Haberler

Son Dakika... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'a 'esir takası' mesajı

Son Dakika... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'a 'esir takası' mesajı
İsrailli eski bakan, Netanyahu'yu hedef aldı: Alay konusu haline geldi

İsrailli eski bakan, Netanyahu'yu hedef aldı: Alay konusu haline geldi
Netanyahu'dan Trump'a çağrı: Gazze'deki işi bitirmeliyiz

Netanyahu'dan Trump'a çağrı: Gazze'deki işi bitirmeliyiz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler