İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, söylentilerin aksine İsrail başbakanının kendisini "harika" hissettiği bildirildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Yayılan haberlerin "yalan" olduğu kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun ailesiyle yemek yediği belirtildi.
Açıklamada, iddiaların kim tarafından ortaya atıldığına değinilmedi.
Yedioth Ahronoth gazetesi, konuya ilişkin haberinde Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamanın "alışılmadık" olduğunu belirterek "Başbakanın durumuyla ilgili yayıldığı söylenen söylentiler yalanlandı" ifadesini kullandı.
Etiketler: #netanyahu #israil #hasta
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