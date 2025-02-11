Son Dakika... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'a 'esir takası' mesajı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 20:37

Güncelleme: 11.02.2025 - 21:40

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas'ın esirleri 15 Ocak Cumartesi günü öğlene kadar iade etmemesi halinde İsrail ile Filistinli silahlı grup arasındaki ateşkes anlaşmasının sona ereceğini ve çatışmaların yeniden başlayacağını” söyledi.

Netanyahu, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolu açıklamasında “Hamas nihai olarak yenilgiye uğratılana kadar ordu yoğun çatışmalara geri dönecek” dedi. Dört saat süren kabine toplantısının ardından konuşan Netanyahu, İsrail birliklerine “Gazze Şeridi'nin içinde ve çevresinde” toplanma emri verdiğini de belirtti.

Hamas’ın, dün yaptığı açıklamada, bir sonraki emre kadar daha fazla esiri serbest bırakmayacağını söylemesi ve İsrail'i birkaç ölümcül silahlı saldırının yanı sıra Gazze'deki bazı yardım teslimatlarını durdurarak şartları ihlal etmekle suçlamasının ardından geldi.

MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI

Tel Aviv yönetiminin birinci aşamada serbest bırakılması planlanan 9 sağ İsrailli esir salıverilinceye kadar Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin adı açıklanmayan bir yetkili adına yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'tan "önümüzdeki günlerde" ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini beklediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 9 sağ esir serbest bırakılıncaya kadar İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere katılmayacağı ifade edildi.

TRUMP'TAN SERT MESAJ

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

HAMAS'TAN ESİR TAKASI KARARI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.